Adana’da asma kattan düşen kadın hayatını kaybetti

Yayınlanma: 17.04.2023 - 10:50

Güncelleme: 17.04.2023 - 11:41

Adana'nın Sarıçam ilçesine bağlı Çarkıpare Mahallesi’nde iddiaya göre, Gaziantep’ten Adana’ya tedavi için gelen Gönül Tekin (56) hastanedeki tetkiklerinin ardından ağabeyi Mustafa Paldır’ın (63) evine gitti.

Apartmana girince elektriklerin kesik olduğunu gören Tekin, 1’nci kattaki daireye çıkmak için merdivenlere yöneldi. Karanlıkta merdivenleri çıkan Tekin, birinci kata geldiğini sanıp asma kattaki koridor boşluğuna düşüp 3 metreden beton zemine çakıldı.

Kardeşinin feryadına koşan Mustafa Paldır, durumu ambulansa haber verdi. Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılan Tekin, 10 Nisan’da 23 gün süren yaşam mücadelesini kaybetti.

POSTACI DA AYNI BOŞLUĞA DÜŞMÜŞ

Tekin’in ölümüne neden olan apartman boşluğuna bir ay önce de bir postacının düşüp yaralandığını, buna rağmen hiçbir önlem alınmadığı ileri sürüldü. Ayrıca 200 metre uzakta başka bir apartmanda oturan bina yöneticisi Numan A.’nın gözaltına alındığı, savcılığın tutuklama talebine rağmen, mahkemece serbest bırakıldığı öğrenildi.

"BİLİNÇLİ TAKSİRLE ÖLÜME SEBEBİYET VERDİ"

Ailenin avukatı Nazan Akça Subaşı ise “Bu ölüme sebebiyet veren yöneticinin, yönetimin, gerekli önlemleri aldırmayan belediye sorumluların cezalandırılmalarını istiyoruz. Yönetici, taksirle değil, 'olası kast ve bilinçli taksirle ölüme sebebiyet’ verdi. Aynı yerden bir postacı da düşmüş. Buna rağmen hiçbir gerekli güvenlik önlemleri alınmamış. Şüpheli şuanda halen aramızda geziyor” şeklinde konuştu.