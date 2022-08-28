Adana'da baraj gölünde kaybolan iki kişinin cesedi bulundu
Adana'da Seyhan Baraj Gölü'ne girdikten sonra kaybolan iki kişinin cesedi bulundu.
Adana'nın Çukurova ilçesi Adnan Menderes Bulvarı üzerinde Seyhan Baraj Gölü'nden çığlıklar geldiğini duyan ve su kenarında bir erkeğe ait kıyafetler bulan yurttaşlar durumu polise bildirdi.
Diğer olayda ise merkez Çukurova ilçesi Çatalan Köprüsü yakınlarında alkol aldıktan sonra baraj gölüne giren 47 yaşındaki İbrahim Taner Fındık bir süre sonra gözden kayboldu.
Fındık'ın sudan çıkmaması üzerine arkadaşları 112 Acil Çağrı Merkezini arayarak yardım istedi.
İl Emniyet Müdürlüğü Sualtı Grup Amirliği ekipleri, baraj gölünde kaybolan iki kişiyi bulmak için çalışma başlattı.
Ekiplerin yaptığı aramayla baraj gölünde kaybolan iki kişinin cesedine ulaşıldı.
Sudan çıkarılan cesetler, otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
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