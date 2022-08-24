Denizli'de boş araziye gömülmüş ceset parçaları bulundu

24 Ağustos 2022 Çarşamba, 10:08

Denizli İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Büro Amirliği ekipleri, 2017'den bu yana kayıp olarak aranan kişinin bulunması için yürütülen soruşturma kapsamında bir şüpheliyi gözaltına aldı.

Şüphelinin ifadesi doğrultusunda Pamukkale ilçesine bağlı Pınarkent Mahallesi'ndeki arazide, iş makinesi de kullanılarak arama çalışması yapıldı.

Kazı çalışması sonucu toprağa gömülü halde bulunan ceset parçaları, DNA incelemesi için Pamukkale Üniversitesi Hastanesi morguna kaldırıldı.

Zanlının polis merkezindeki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.