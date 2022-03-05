Adana'da belediye aracından mazot çalan personele suçüstü
Adana Büyükşehir Belediyesi'nde kullandığı kamyonu evinin önüne çekip deposundan mazot çalan personel suçüstü yakalandı. Hırsızlığı polise ihbar eden belediye ekipleri konuyu yargıya taşıdı.
Mazot hırsızlığı yapan Büyükşehir Belediyesi Yol Şube Müdürlüğü'ndeki bir kamyon şoförü, Adana Büyükşehir Belediyesi Zabıtası tarafından suç üstü yakalanıp polise teslim edildi.
Bir ihbarı değerlendiren ekipler, Adana Büyükşehir Belediyesi Yol Müdürlüğü’nde çalışan şoförün, belediyeye ait kamyonu, Gürselpaşa Mahallesi’ndeki kendi evinin önüne park ettiğini ve burada bir şahısla birlikte kamyonun deposundan hortum aracılığıyla mazot çekip 50 litrelik bidona doldurduğunu tespit etti.
VİDEO GÖRÜNTÜSÜNE ULAŞILDI
Hırsızlığın video görüntüsünü de kaydeden Zabıta ekipleri, hırsızlıkla ilgili tespit gerçekleştirdi. Hırsızlığı yapan personel, kendisine yardım eden şahıs, suçüstü yapıp şikayetçi olan Zabıta ekibi ve tespit yapan bürokrat karakola giderek ifade verdi.
Konu yargıya intikal etti.
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