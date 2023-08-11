Adana'da berberde uyuşturucu baskını: 1 gözaltı

Adana'da bir berbere yapılan uyuşturucu baskınında satışa hazır uyuşturucu madde ele geçirilirken gözaltına alınan 1 kişi tutuklandı.

İHA
Yayınlanma: 11.08.2023 - 11:04
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Adana İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 'torbacı' diye bilinen uyuşturucu madde satıcılarına yönelik çalışma yaptı.

Ekipler, Seyhan ilçesi Gazipaşa Mahallesi'ndeki bir berberde uyuşturucu madde bulunduğu bilgisi üzerine harekete geçti.

GÖZALTINA ALINDI

Operasyon düzenlenen berberde yapılan aramada satışa hazır 8 pakette 60,44 gram esrar, uyuşturucu etkili 34 hap, hassas terazi ile uyuşturucu madde satışından elde edildiği değerlendirilen 760 lira ele geçirildi. Operasyonda berber İdris C. gözaltına alındı.

Emniyete götürülen şüphelilerden İdris C., 2 saatliğine emanet olarak dükkana baktığını, uyuşturucudan haberinin olmadığını öne sürdü. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen İdris C. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.


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