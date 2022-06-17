Adana'da bin 369 internet sitesine erişim engeli
Jandarma ekiplerinin çalışmasıyla mayıs ayında, internet üzerinden farklı suçlar işlendiği belirlenen Adana'daki bin 369 siteye erişim engeli kararı aldırıldı.
Adana Valiliği'nden yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şubesince mayıs ayında internet yoluyla işlenen suçların tespiti, takibi ve engellenmesine yönelik çalışma yürütüldü.
ŞÜPHELİLER HAKKINDA ADLİ İŞLEM BAŞLATILDI
Bu kapsamda, yanıltıcı bilgi, yasa dışı bahis, dolandırıcılık ve fuhşa aracılık gibi suçlar işlendiği belirlenen bin 369 internet sitesine erişim engeli kararı aldırıldı.
Öte yandan, sosyal medya hesapları üzerinden çeşitli suçlar işlediği belirlenen 37 şüpheli hakkında da adli işlem başlatıldı.
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