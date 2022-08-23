İzmir Foça'da 'el bombası' paniği
İzmir’in Foça ilçesinde deniz içerisinde bulunan el bombası, paniğe yol açtı. Su içerisinde bulunduğu öğrenilen el bombası, ekipler tarafından çevre güvenliği alınarak imha edildi.
Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, 19 Ağustos’ta Yenifoça Güvercin Adası önlerinde denizde el bombasına benzer bir cismin bulunduğu ihbarı üzerine çalışma başlattı.
İhbar üzerine bölgeye Sahil Güvenlik Özel Harekat (SÖH) ve Foça İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri sevk edilirken, denizden ve karadan güvenlik önlemleri alındı.
EKİPLER İMHA ETTİ
SÖH ekipleri, el bombasının bulunduğu alana dalış yaparak bulunan cismin el bombası olduğunu tespit etti. Durumla ilgili Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Su Altı Savunma (SAS) timleri ile kurulan koordine sonucu el bombası, 20 Ağustos günü çevre güvenliği sağlanarak imha edildi.
El bombasının imha edilme anı ise cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.
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