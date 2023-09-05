Adana'da silahlı saldırıya uğrayan 16 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti!

Yayınlanma: 05.09.2023 - 17:43

Güncelleme: 05.09.2023 - 17:43

Adana'nın Yüreği ilçesine bağlı Başak Mahallesi'nde 3 Eylül'de kimliği henüz belirlenemeyen şüpheli tarafından ateş açılan Mehmet Emin Çelik (16), tedavi gördüğü Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yaşamını yitirdi.

Çelik'in cenazesi otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

NE OLMUŞTU?

Çukurova Caddesi'nde 3 Eylül'de motosikletiyle seyir halindeki Mehmet Emin Çelik'e (16), tabancayla ateş açılmıştı. Sürücünün yaralanmasıyla kontrolden çıkan motosiklet park halindeki otomobile çarpmıştı. Çelik, sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılmıştı.