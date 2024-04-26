Adana'da bir yolcu, kapısı açık otobüsten aşağı düştü
Adana'da kapısı açık halde ilerleyen şehir içi yolcu otobüsünden dengesini kaybedip düşen Hatice S., ağır yaralandı. Kadının düştüğü o anlar ise otobüsün araç içi kamerası tarafından kaydedildi.
Olay merkez Sarıçam ilçesi Balcalı Mahallesi Güney Kampüs Yolu'nda meydana geldi. Vedat K. yönetimindeki 01 J 0364 plakalı yolcu otobüsü kapısı açık şekilde ilerlerken, yolculardan Hatice S., durakta inmek için kapıya yaklaştı.
Bu sırada dengesini kaybeden kadın otobüsten düşerken, ihbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Hatice S., sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
ŞOFÖR GÖZALTINA ALINDI!
Tedaviye alınan kadının hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenilirken, otobüs şoförü Vedat K. ise polis tarafından gözaltına alındı. Öte yandan Hatice S.'nin otobüsten düştüğü anlar araç içi kamerasına da yansırken, olayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor.
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