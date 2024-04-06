Adana’da çaldığı ciple iki araca çarpan şüpheli yakalandı

Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde, çaldığı ciple park halindeki iki araca çarpan şüpheli ile kendisine yardım eden arkadaşı yakalandı.

AA
Yayınlanma: 06.04.2024 - 10:47
Adana’da çaldığı ciple iki araca çarpan şüpheli yakalandı
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Alınan bilgiye göre, Reşatbey Mahallesi’nde Hakan K’ye ait cip, evinin yakınında park halindeyken çalındı. Hakan K’nin ihbarı üzerine İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, olayla ilgili araştırma başlattı.

Ekipler, şüpheli Fatih A’nın (23), olay yerinin yakınındaki bir barda birlikte alkol aldığı arkadaşı Alican U’nun (32) yardımıyla aracı çaldığını belirledi.

Şüpheliler, Havuzlubahçe Mahallesi’ndeki ikametlerinin yakınında yakalanıp emniyete götürüldü.

Çalınan araç da bulunarak sahibine teslim edildi.

İKİ ARACA ÇARPMIŞ

Bu arada, Fatih A’nın aracı çaldıktan sonra park halindeki iki araca çarptığı belirlendi.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen iki şüpheli, çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Güvenlik kamerasının kaydettiği görüntülerde, Fatih A'nın aracı çalıştırdıktan sonra arkadaşı Alican U'yu unutup uzaklaştığı görülüyor. Kısa süre sonra da Fatih A, çaldığı ciple park halindeki bir otomobile çarpıyor. Bunun üzerine Alican U, yürüyerek yanına gittiği arkadaşına tepki gösteriyor. Daha sonra şüpheli, park halindeki başka bir araca çarpıyor.


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