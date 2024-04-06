Mezarlık’ta defineci operasyonu: 6 gözaltı

Bartın’ın Amasra ilçesindeki mezarlıkta şüpheli vatandaşların görüldüğü ihbarı üzerine harekete geçen polisler yaptığı operasyonda define arayan 6 kişiyi suçüstü yakaladı.

İHA
Yayınlanma: 06.04.2024 - 09:13
Mezarlık’ta defineci operasyonu: 6 gözaltı
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Edinilen bilgiye göre akşam saat 21:00 sıralarında Amasra ilçe mezarlığına giren ve montunun altında demir çubuk gizlemeye çalışan şahsı gören vatandaşlar polisi arayarak ihbarda bulundu.

Hemen harekete geçen Amasra ilçe Emniyet Müdürlüğü devriye ekipleri mezarlık içerisinde tarihi kemerlerin olduğu bölgede ışık yandığını ve kalabalık bir gurubun bulunduğunu tespit etti.

Devriye ekiplerinin çağrısı üzerine bölgeye çok sayıda ekip takviye olarak gönderildi. Mezarlık çevresini saran ekipler, gerçekleştirdiği operasyonla, define aradığı belirlenen 6 kişiye suç üstü yaptı.

Tarihi kemerleri kırarak define aradıkları belirlenen 6 kişi gözaltına alınırken olay yerinde yapılan incelemede jeneratör, projektör, hilti denilen kırıcı alet, demir levye gibi malzeme ve ekipman ele geçirildi.

Amasra Cumhuriyet savcılığı olayla ilgili soruşturma başlatırken, kazı yaparak tarihi dokuya ciddi şekilde zarar verdiği öğrenilen 6 kişinin sorgularının sürdüğü öğrenildi.


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