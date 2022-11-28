Adana'da darbedilen ve bıçaklanan genç hayatını kaybetti
Adana'nın Seyhan ilçesinde, darbedilen ve bıçaklanan 18 yaşındaki genç yaşamını yitirdi.
Alınan bilgiye göre, Küçükdikili Mahallesi'nde Efe Beytekin (18) aralarında önceden husumet olduğu ileri sürülen grupla karşılaştı.
Bir süre sonra Beytekin ve grup arasındaki tartışma, kavgaya dönüştü.
Kavga sırasında Beytekin, sopalarla darbedildi ve bıçaklandı.
İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekipleri, Beytekin'in yaşamını yitirdiğini belirledi.
Polis, kaçan zanlıları yakalamak için çalışma başlattı.
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