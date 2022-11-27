Adana'da 'kaçak sigara' operasyonu: 21 gözaltı
Adana’da polisin operasyonunda 31 milyon 924 bin kaçak doldurulmuş sigara, gümrük kaçağı 8 milyon 150 bin makaron, 10 bin 260 paket sigara, bin 600 puro ile 40 kilo tütün ele geçirildi. Gözaltına alınan 21 şüpheliden 2'si tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, kent genelinde belirlenen adreslere baskın yaptı, uygulama noktasında da şüpheli araçları durdurdu.
MALZEMELERE EL KONULDU
Ekipler, adres ve araçlarda yapılan aramalarda 31 milyon 924 bin kaçak doldurulmuş sigara, gümrük kaçağı 8 milyon 150 bin makaron, 10 bin 260 paket sigara, bin 600 puro, 40 kilogram tütün ile otomatik sigara doldurma makinesi ele geçirdi.
Operasyonlarda gözaltına alınan 21 şüpheli, sorgulanmak üzere Emniyet'e götürüldü.
İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 2’si tutuklandı, 13’ü adli kontrol şartı, 6’sı savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.
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