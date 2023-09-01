Adana'da dehşet: Balkona çağırıp, tabancayla başından vurarak öldürdü!

Adana'da Ç.Ş., sokaktan seslendiği husumetlisi yabancı uyruklu Mahmud Dahi'yi (27) evin balkonuna çıktığı an tabancayla başından vurarak öldürdü.

DHA
Yayınlanma: 01.09.2023 - 06:59
Adana'da dehşet: Balkona çağırıp, tabancayla başından vurarak öldürdü!
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Seyhan ilçesi Yenibey Mahallesi'nde saat 03.30 sıralarına iddiaya göre, husumetlisi Suriye uyruklu Mahmud Dahi'nin evinin önüne gelen şüpheli Ç.Ş., sokaktan kendisine seslendi. Balkona çağırdığı Dahi'yi tabancayla başından vuran Ç.Ş., ardından olay yerinden kaçtı.

KURTARILAMADI

Silah seslerinin ardından Dahi'yi başından vurulmuş halde yerde yatarken gören yakınları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

Olay yerine gelen ambulans ile hastaneye kaldırılan Dahi, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Polis ekipleri, cinayet şüphelisini yakalamak inceleme başlattı. 


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Adana Cinayet cinayet sanığı

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