Adana Demirspor - Genk maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Yayınlanma: 31.08.2023 - 09:21

Güncelleme: 31.08.2023 - 09:21

UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off turu rövanş maçında Yukatel Adana Demirspor, sahasında Belçika temsilcisi Genk ile karşılaşacak.

ADANA DEMİRSPOR - GENK MAÇI SAAT KAÇTA?

Yeni Adana Stadı'nda oynanacak mücadele saat 21.00'de başlayacak.

ADANA DEMİRSPOR - GENK MAÇI HANGİ KANALDA?



İspanyol hakem Jose Luis Munuera'nın yöneteceği karşılaşma TV 8,5 kanalından naklen yayımlanacak.

Belçika'daki ilk maçta rakibine 2-1 yenilen Akdeniz ekibi, turu geçecek skoru elde ederek gruplara kalmak için mücadele edecek.

MUHTEMEL 11'LER

Adana Demirspor: Karacic, Svensson, Semih, Gravillon, Rodrigues, Stambouli, Belhanda, Yusuf Sarı, Emre Akbaba, Akintola, Ndiaye

Genk: Vandervoordt, McKenzie, Aliu, Munoz, Fadera, Sor, Hrosovsky, Kayembe, Galarza, Bilal, Arokodare

ADANA DEMİRSPOR NASIL TUR ATLAR?

İlk maçı 2-1 kaybeden Adana Demirspor'a turu geçmek için galibiyet gerekiyor.

Tek farklı galibiyetlerin uzatmalara taşıyacağı maçta Adana Demirspor'un turu geçmesi için sahadan en az 2 farklı galibiyetle ayrılması gerekiyor.

ADANA DEMİRSPOR BU TURA NASIL GELDİ?

UEFA Avrupa Konferans Ligi'ne 2. eleme turundan katılan Adana ekibi, sırasıyla Romanya ekibi CFR Cluj ve Hırvatistan temsilcisi Osijek'i eleyerek play-off etabına yükselmişti.

TARİHİNDE İLK KEZ AVRUPA'DA

Tarihinde ilk kez Avrupa kupalarına katılan Adana ekibi, elemelerde çıktığı 5 karşılaşmada 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 yenilgi aldı.

Adana Demirspor, geçtiğimiz sezon Süper Lig'i 4. sırada bitirerek Avrupa kupalarına gitmeye hak kazanmıştı.