Adana’da dehşet... Ekmek dağıtımında silahlı saldırı: 2 yaralı

Adana’da ekmek dağıtıma çıkan iki kişi uğradığı silahlı saldırı sonucunda yaralandı. Silahlı saldırı anı anbean kameralara yansıdı.

Adana’da dehşet... Ekmek dağıtımında silahlı saldırı: 2 yaralı
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İHA
Yayınlanma: 08.11.2024 - 11:50

Seyhan ilçesine bağı Mirçelebi Mahallesi’nde, Suriye uyruklu fırıncı sabır Şeyh Yasin, ekmek dağıtımına çıktı. Bir cadde ekmekleri indiren Yasin, yüzü cerrahi maske ile gizili bir şüpheli tarafından silahlı saldırıya uğradı.

Şüpheli saldırıda, Yasin’i ve Mehmet İltüzin’i tabanca ile vurdu. Bu anlar anbean güvenlik kameralarına yansıdı.

Şüpheli hızla kaçarak izini kaybettirdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Bacağından yaralanan Mehmet İltüzin ve kalçasından yaralanan Sabır Şeyh Yasin hastaneye kaldırıldı. Yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Polis olayı gerçekleştiren şüpheliyi yakalama çalışması başlattı.


Etiketler: #Adana #Ekmek

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