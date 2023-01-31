Adana'da dehşet: Evinin önünde uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybetti
Adana’nın Ceyhan ilçesinde evinin önünde kimliği belirsiz kişilerin tabancalı saldırısına uğrayan Murat Akbaş (42), hayatını kaybetti.
Ceyhan ilçesine bağlı Namık Kemal Mahallesi’nde gece saatlerinde; evinin bulunduğu apartmandan çıkan Murat Akbaş, yanına yaklaşan kimliği belirsiz kişilerin tabancalı saldırısına uğradı.
KURŞUNLAR VÜCUDUNA İSABET ETTİ
Akbaş’a kurşun yağdıran şüpheliler, olay yerinden kaçtı. Vücuduna isabet eden kurşunlarla ağır yaralanan Akbaş, ihbar üzerine olay yerine sevk edilen ambulans ile hastaneye kaldırıldı.
KURTARILAMADI
Ağır yaralı Akbaş, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Akbaş’ın cenazesi, otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu’nun morguna kaldırıldı.
Cinayet şüphelilerini yakalamak için harekete geçen polis, soruşturmaya çok yönlü sürdürüyor.
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