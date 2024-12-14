Adana'da depo yangını... Ekipler zamana karşı yarıştı

İnşaat hurdalarının tutulduğu depoda çıkan yangın hasara yol açarken, dumandan etkilenip binada mahsur kalan ve itfaiye ekiplerince kurtarılan 5 kişi ise hastaneye kaldırıldı.

Adana'da depo yangını... Ekipler zamana karşı yarıştı
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DHA
Yayınlanma: 14.12.2024 - 09:07

Adana'nın merkez Seyhan ilçesine bağlı Bey Mahallesi'ndeki 3 katlı binanın girişindeki hurda deposunda gece saatlerinde yangın çıktı.

İnşaat hurdalarının tutulduğu depodan alevlerin yükseldiğini görenler, durumu itfaiye bildirdi. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

5 KİŞİ MAHSUR KALDI

Deponun üst katındaki dairelerde yaşayan 5 kişi, yoğun duman ve alevlerden dolayı evlerinde mahsur kaldı. Deponun kepenklerini kırarak yangına müdahale eden itfaiye ekipleri, bir yandan da evlerinde mahsur kalan 5 kişiyi kurtarmak için zamanla yarıştı.

İtfaiye ekipleri tarafından mahsur kaldıkları evlerinden çıkartılan ve dumandan etkilenen 5 kişi, ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Tedavi altına alınan 5 kişinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Öte yandan, alevleri yaklaşık bir saatte kontrol altına alan itfaiye ekipleri, depodaki soğutma çalışmasına devam ediyor. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor. 


Etiketler: #Adana #depo #Mahsur #Yangın

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