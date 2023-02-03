Adana'da depoda 565 litre sahte içki ele geçirildi

Adana’da, depoya polis ekiplerince yapılan baskında 565 litre sahte içki ele geçirilirken, 2 şüpheli ise gözaltına alındı.

DHA
Yayınlanma: 03 Şubat 2023 - 10:09
Adana'da depoda 565 litre sahte içki ele geçirildi
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İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kentteki depoda sahte içki üretimi yapıldığını tespit etti. Ekipler, depoya baskın düzenledi.

2 KİŞİ GÖZALTINDA

Yapılan aramada, 5'er litrelik pet şişelere doldurulmuş 565 litre sahte içki ele geçirildi. Operasyonda 2 şüpheli de gözaltına alındı.

Şüphelilerin Emniyet'teki işlemleri sürüyor.


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