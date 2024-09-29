Adana’da diş hekimine muştalı saldırı

Yayınlanma: 29.09.2024 - 11:22

Güncelleme: 29.09.2024 - 11:22

Olay, 27 Eylül günü Namık Kemal Mahallesi Orhan Ekinci Bulvarı’nda meydana geldi. Spor salonu işleten B.Ç., komşusu Muhammet Fatih Erkılınç’ın kliniğine gitti. Erkılınç’ın klinikte olmadığını öğrenen B.Ç., sekreterine kendi iş yerine uğramasını istedi. İlerleyen dakikalarda spor salonuna giden Erkılınç, “Sen benim husumetli olduğum kişinin diş tedavisini nasıl yaparsın?” diyen B.Ç.’nin muştalı saldırısına uğradı.

B.Ç., dışarı kaçmaya çalışan Muhammet Fatih Erkılınç’ın arkasından pompalı tüfekle ateş etti. Erkılınç şans eseri saçmalardan kurtulup hastaneye gitti. Yüzünden aldığı yaralar tedavi edilen Erkılınç, darp raporu aldıktan sonra polise giderek şikayetçi oldu. Özel harekat polislerinin de desteğiyle spor salonuna baskın yapan ekipler B.Ç.’yi bulamadı. İş yerinde yapılan aramada, saldırıda kullanılan pompalı tüfek ele geçirildi. B.Ç.’nin yakalanması için çalışma başlatıldı.

"HANGİ DEVİRDE YAŞIYORUZ?"

Adana Diş Hekimleri Odası (ADO) Başkanvekili Dr. Dt. Metin Ersoy ve Genel Sekreter Dr. Dt. Hasan Boğa, Muhammet Fatih Erkılınç’ı ziyaret ederek geçmiş olsun dileğinde bulundu. Yaşadıklarını anlatan Erkılınç, “Komşum B.Ç., benim olmadığım bir zamanda muayenehaneme gelerek sekreterime kendisine uğramamı istemiş. Her zaman kahvemi içen bir insandı. Dostane çağrı diye düşünerek kendisine uğradım. Bana ‘Sen nasıl benim husumetli olduğum kişinin diş tedavisini yaparsın’ diyerek elindeki muşta ile suratıma vurmaya başladı. Diğer elinde maket bıçağı vardı. Ben kendimi korumaya ve kaçmaya çalışırken arkamdan pompalı tüfek ile ateş etti. Şans eseri vurulmadım. Çünkü düşmanca bir saldırı beklemiyordum. Canım çok yandı. Hastaneye gidip, darp raporu aldım. Polise şikayet ettim. Silahlı olduğu için özel harekat birimleri geldi. Kapıyı kırarak içeri girdiler ama yan kapıdan firar ettiğini öğrendik. İçi dolu silahı da buldular. Ben bir hekimim. Bu saldırıyı hak etmedim. Bundan sonra muayenehanemize gelen hastalarımıza ‘Sen kimin yakınısın, kimin düşmanısın?’ diye sorup, muayene etmeyecek miyiz? Hangi devirde yaşıyoruz? Bu nasıl anlayış anlamadım. Güvenlik güçlerimize, adalete, devletimize güveniyorum. Umarım, beni darbeden şahıs en kısa sürede yakalanarak, hak ettiği cezayı alacaktır. Sizlere de buraya kadar gelerek bana destek olup, güç verdiniz. Teşekkür ederim” ifadelerini kullandı.

"MENFUR SALDIRIYI LANETLİYORUZ"

ADO Başkan Vekili Dr. Dt. Metin Ersoy ise “Adana Diş Hekimleri Odası yöneticileri olarak bizler şiddetin her türlüsüne karşıyız. Koşulları ve psikolojik durumu ne olursa olsun; hiçbir konuda çözümün şiddet ile olacağına inanmıyoruz. Yaşamış olduğunuz bu durumu hiçbir şekilde kabul etmediğimiz gibi üzüntüsü içindeyiz. Menfur saldırıda bulunan kişiyi şiddetle kınıyoruz. Hiçbir sebep onu haklı kılmaz. Kaldı ki, bir hekim böyle bir sebep ile hastasını reddedemez. Alternatifi de yoktur. Oda avukatımızı olaya dahil ederek gereken her türlü desteği sağlamaya hazırız. Geçmiş olsun” dedi. (DHA)