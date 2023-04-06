Adana'da dolmuş durağa daldı: Ölü ve yaralılar var

Adana’da direksiyon hakimiyetini kaybeden dolmuş sürücüsünün durağa dalması sonucu 1 kişi ölürken, 4’ü ağır 7 kişi yaralandı.

İHA
Yayınlanma: 06 Nisan 2023 - 09:20
Adana'da dolmuş durağa daldı: Ölü ve yaralılar var
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Adana'nın merkez Yüreğir ilçesine bağlı Sarıçam Mahallesi'nde iddiaya göre, henüz ismi belirlenemeyen sürücü idaresindeki minibüs Kosan Yolu'ndan ilerlerken sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu durağa daldı.

Dolmuşun durağa girmesi sonucu Halil Çiftçi (71) hayatını kaybetti.

Kazada 7 kişi yaralandı. Yaralılar hastanelere kaldırılırken 4’nün durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Olayı gören bir vatandaş ise durakta beklerken minibüsün birden geldiğini canını zor kurtardığını anlattı.


Adana Dolmuş durak sürücü

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