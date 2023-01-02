TIR sürücüsü, trafikte tartıştığı dolmuş şoförünü öldürdü

02 Ocak 2023 Pazartesi, 17:11

Adana'nın Merkez Yüreğir ilçesinde iddiaya göre, bölgedeki bir durakta şoför olarak çalışan Can Yüce, dolmuşuyla durakta yolcu indirdiği sırada 'yol verme' meselesi yüzünden TIR sürücüsü Adem T. ile tartışmaya başladı.

Tartışmanın büyümesi üzerine her iki sürücü de birbirine tabanca çekti. Adem T., tabancayla Yüce’ye ateş açtı. Vücuduna isabet eden kurşunlarla yaralanan Yüce, ağır yaralandı.

Çevredekiler ağır yaralı sürücüyü başka bir dolmuşla Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırdı. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri Adem T.’yi gözaltına aldı.

Hastanede tedavi altına alınan Yüce, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Ölen sürücünün cenazesi otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.