Adana'da domates yüklü kamyonet devrildi

Adana'nın Kozan ilçesinde domates yüklü kamyonetin devrildiği kazada sürücü hafif şekilde yaralandı.

İHA
Yayınlanma: 24.08.2024 - 21:02
Adana'da domates yüklü kamyonet devrildi
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Edinilen bilgiye göre kaza, Kozan-Ceyhan karayolu Avcılar mevkiinde meydana geldi.

Seyir halindeki domates yüklü kamyonetin lastiği patladı. Lastiğin patladığı tarafa yatık giden kamyonet bir süre sonra devrildi.

Sürücünün hafif şekilde yaralandığı kazada kamyonetteki domatesler yola saçıldı.

Olay yerine gelen polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı. Karayolu görevlileri yolu temizleme çalışması başlattı.

Öte yandan, kamyonetin lastiğinin patladığı sırada arkadan gelen araçtakiler ise bu anları cep telefonuyla kaydetti.


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