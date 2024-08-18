Pazar kahvaltılarına farklı ve pratik lezzet arayanlar için: Domatesli kaşarlı yumurta kapama tarifi

cumhuriyet.com.tr
18 Ağustos 2024 Pazar, 10:08
Pazar kahvaltılarına farklı ve pratik lezzet arayanlar için: Domatesli kaşarlı yumurta kapama tarifi

Domatesli kaşarlı yumurta kapama, kahvaltı sofralarının vazgeçilmez lezzetlerinden biridir. Hem pratik hem de lezzetli olan bu tarif, taze domateslerin, eriyen kaşarın ve yumurtanın mükemmel uyumunu sunar. Sabah kahvaltılarında ya da hafif bir öğün olarak tercih edilebilecek bu yemek, kısa sürede hazırlanabilir ve herkesin beğenisini kazanır. Domatesin hafif ekşiliği ile kaşarın kremamsı yapısı, yumurtayla birleştiğinde ortaya nefis bir lezzet çıkar.

Pazar kahvaltılarına farklı ve pratik lezzet arayanlar için: Domatesli kaşarlı yumurta kapama tarifi

Bu tarif, doyurucu ve besleyici olduğu kadar, sunumuyla da sofralara renk katar. Özellikle sıcak olarak servis edildiğinde kaşarın erimiş hali, bu yemeği daha da cazip hale getirir. Hem kolay hazırlanabilir olması hem de lezzetiyle evde sıkça tercih edilen bir tarif olarak öne çıkar. Peki, pazar kahvaltılarına farklı ve pratik lezzet arayanların favorisi olacak bu enfes lezzet nasıl yapılır? İşte, domatesli kaşarlı yumurta kapama tarifi...

Pazar kahvaltılarına farklı ve pratik lezzet arayanlar için: Domatesli kaşarlı yumurta kapama tarifi

DOMATESLİ KAŞARLI YUMURTA KAPAMA TARİFİ

Malzemeler

2 yemek kaşığı zeytinyağı

3 adet domates (rendelenmiş)

1 çay kaşığı kuru kekik

1 çay kaşığı pul biber

1 çay kaşığı tuz

1 diş sarımsak (ezilmiş)

3 adet yumurta (haşlanmış)

1/2 su bardağı rendelenmiş kaşar peyniri

Pazar kahvaltılarına farklı ve pratik lezzet arayanlar için: Domatesli kaşarlı yumurta kapama tarifi

DOMATESLİ KAŞARLI YUMURTA KAPAMA YAPILIŞI

Tavaya zeytinyağını ve domates püresini ekleyip orta ateşte pişirmeye başlayın.

Hafif fokurdamaya başlayınca tuzu ve baharatları ilave edin.

Ardından ezilmiş sarımsağı da ekleyip, suyunu çekene kadar pişirin.

Kıvam alan domates sosunu bir sahana aktarın Haşlanmış yumurtaları ortadan ikiye keserek, sarısı altta kalacak şekilde sahana yerleştirin.

Yumurtaların üzerini rendelenmiş kaşar peyniriyle kapatın.

Üzerine bir kapak kapayarak, kısık ateşte 5-10 dakika ya da fırında ızgara ayarında peynir eriyene kadar pişirin. 

Piştikten sonra sıcak olarak tüketin.

Afiyet olsun!

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