Adana’da erkek vahşeti: Eşini öldürdü, annesini ağır yaraladı!

Adana’da bir erkek eşini ve annesini tabancayla başlarından vurdu. Eşi olay yerinde hayatını kaybederken, annesi de ağır yaralandı.

İHA
Yayınlanma: 26.11.2023 - 15:03
Adana’da erkek vahşeti: Eşini öldürdü, annesini ağır yaraladı!
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Olay, Seyhan ilçesine bağlı Yeşiloba Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, N.K. (40) evinin yanındaki evde oturan annesi Fahriye Kaya’nın (54) yanına gitti. N.K. ile annesi arasında henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı tartışma çıktı.

Tartışma seslerini duyan N.K.’nın karısı Halime Kaya da (44) kayınvalidesinin evine gitti. Tartışma kısa sürede büyürken N.K. tabanca ile annesi Fahriye ve karısı Halime’yi başlarından vurdu. Fahriye ve Halime kanlar içerisinde yere yığılırken N.K. olay yerinden kaçtı.

Komşularının ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Bölgeye gelen sağlık ekipleri kadının olay yerinde öldüğünü tespit ederken ağır yaralı Fahriye Kaya da çağrılan ambulansla Adana Şehir Hastanesine kaldırıldı. Başından vurulan Fahriye Kaya’nın durumunun kritik olduğu öğrenildi.

Olay yerinde yapılan incelemelerin ardından Halime Kaya’nın cesedi otopsisi yapılmak üzere Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Cinayet Büro Amirliğine ekipleri ise, şüpheli N.K.’yı yakalamak için çalışma başlattı.


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