Hedef kadın: İktidar 'kanıt' isteyip şiddeti Diyanet ile önleyecek!

Yayınlanma: 26.11.2023 - 03:00

Güncelleme: 26.11.2023 - 03:00

Türkiye’yi imzaladığı kararnameyle bir gece yarısı 2021’de İstanbul Sözleşmesi’nden çıkaran Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü’nde yine gece yarısı Resmi Gazete’de bir genelge yayımlandı.

Genelge kapsamında “kanıta dayalı politikalarının geliştirilmesine temel oluşturması ve istatistik için saha çalışması yapılması” kararlaştırılırken “Şiddet uygulayanlara yönelik 6284 sayılı yasa kapsamında sağlık tedbirlerinin etkin uygulanması için öfke kontrolü, etkili iletişim ve stresle başa çıkma hususlarında çalışmaların yapılandırılması” da belirtildi.

“Kadına Yönelik Şiddet İzleme Komitesi”nin adı “Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Koordinasyon Kurulu”na dönüştürülürken, üyeleri arasına Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş’ın da eklenmesi dikkat çekti.

(Şenal Sarıhan)

‘LAİKLİĞE AYKIRI’

Cumhuriyet’e konuşan 29 Ekim Kadınları Derneği Genel Başkanı Şenal Sarıhan, “kanıta dayalı politikaların” geliştirilmesinin “kadının beyanı esastır” ilkesine aykırı olduğunu vurguladı. Sarıhan, “6284’ten vazgeçmek için yol arıyorlar. ‘Kadının beyanı esastır’ın kabulü uluslararası hukukun kabulüdür. Bundan vazgeçmeye yönelik çalışmalardan sonuç çıkması mümkün değil” dedi.

Sarıhan, Diyanet İşleri Başkanı Erbaş’ın kurul üyeliğinin laikliğe de aykırı olduğunu kaydederek, “Laik sistemden geri dönüşün yolları uzun süreden beri hukuk sistemine yerleştirilmeye çalışılıyor” ifadelerini kullandı.

(Canan Güllü)

Türkiye Kadın Dernekleri Federasyonu Genel Başkanı Canan Güllü genelgeye ilişkin, “Kadına karşı şiddete ilişkin verilerin toplanmasıyla ilgili karar içeriyor diye düşünüyorum. Şiddete, gerçekler üzerinden gitmesi olarak algılayabiliriz. Ama ‘kadın beyanı esastır’ cümlesini hedef alıyorsa 6284’e aykırı olur” dedi. Diyanet’in kadının hayatına karışan fetvalarını hatırlatan Güllü, “Ancak imamların şiddet konusunda bilgilendirilmesi amacıyla kurulda yer alabilir” diye konuştu.

(Aylin Nazlıaka)

‘DİYANET DAHİL EDİLMEMELİ’

CHP Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’ndan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve Kadın Kolları Genel Başkanı Aylin Nazlıaka ise genelgede kadına şiddete yönelik verilerin toplanmasını içeren kararlar alındığını belirtti. Nazlıaka, Erbaş’ın kurul üyeliğine ilişkin, “Diyanet’in birçok konuda görevlendirilip sürecin paydaşı gibi konumlandırılması bakanlıkların işleyişini bozuyor. Diyanet işleri başkanının beyanlarına bakılırsa eşitlik Diyanet’in dahil edilemeyeceği kadar önemli konudur” değerlendirmesinde bulundu.