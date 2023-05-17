Adana'da fabrika yangını!
Adana Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB) bir plastik fabrikasında yangın çıktı. İtfaiye ekiplerinin müdahalede ettiği yangında gökyüzü dumanla kaplandı.
Adana Organize Sanayi Bölgesi'nde bir plastik fabrikasında, saat 15.00 sıralarında yangın çıktı. Kısa sürede alevler, fabrikayı sardı ve gökyüzü dumanla kaplandı.
İhbarla bölgeye çok sayıda polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi.
İtfaiye ekipleri, 45 dakikalık çalışma ile yangını kontrol altına aldı.
Bölgede çalışmalar sürüyor.
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