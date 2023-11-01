Adana’da feci kavga: Bıçaklayıp kaçtı!

Adana’nın Kozan ilçesinde kimliği belirlenemeyen bir şüpheli, tartıştığı T.Ö.’yü (58) vücudunun çeşitli yerlerinden bıçaklayıp kaçtı. Ağır yaralanan T..Ö. hastanede tedavi altına alınırken kaçan saldırganının yakalanması için çalışma başlatıldı.

DHA
Yayınlanma: 01.11.2023 - 07:42
Adana’da feci kavga: Bıçaklayıp kaçtı!
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Tavşantepe Mahallesi Hulisi Kurdoğlu caddesi üzerinde iddiaya göre kimliği belirlenemeyen bir şüpheli, cadde üzerinde T.Ö. ile tartışmaya başladı.

Tartışmanın büyümesi üzerine şüpheli, yanında getirdiği bıçakla T.Ö.’yü vücudunun çeşitli yerlerinden bıçaklayıp olay yerinden kaçtı. Çevredeki vatandaşlar T.Ö.’yü Kozan Devlet Hastanesi’ne kaldırdı.

DURUMU AĞIR

Durumunun ağır olduğu öğrenilen T.Ö.,  ilk müdahalenin ardından Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi.

Polis, bıçaklı saldırıyı gerçekleştiren şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı. 

 


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