Adana'da feci kaza: Çok sayıda yaralı var!
Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 9 kişi yaralandı.
Ahmet Cevdet Yağ Caddesi'ndeki kavşakta, H.İ.K. idaresindeki 01 AGN 343 plakalı otomobil ile Y.E. yönetimindeki 01 AOK 186 plakalı kamyonet ve M.A'nın kullandığı elektrikli bisiklet çarpıştı.
Kazada sürücüler ile S.E, K.E, H.E, E.E, P.E. ve S.Ş.T. yaralandı.
Sağlık ekiplerince kentteki hastanelere kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
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