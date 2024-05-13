Otomobil baraj gölüne düştü: 1 ölü, 1 yaralı

Kahramanmaraş’ta meydana gelen trafik kazasında park halinde otomobil baraj gölüne düştüğü kazada 1 kişi öldü, 1 kişi de yaralandı.

İHA
Yayınlanma: 13.05.2024 - 10:48
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Kaza, Onikişubat ilçesi Kertel mevkiinde meydana geldi. Samet Öztütün (24) idaresindeki otomobil park halindeyken henüz bilinmeyen bir nedenle baraj gölüne düştü. Otomobilde yolcu konumunda bulunan ve Öztütün’ün nişanlısı olduğu öğrenilen Hilal Ş. (19) araçtan atlayarak yaralandı. 

İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye su altı arama ekiplerinin yaptığı çalışmada Öztütün’ün cansız bedenine ulaştı. Çiftin yaklaşık iki ay önce nişanlandığı öğrenildi. 

Hayatını kaybeden Öztütün’ün, sosyal medya hesabından anneler gününde annesi ile fotoğrafını paylaştığı görüldü.

Kaza sonrası inceleme sürüyor.


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