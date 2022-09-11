Adana'da feci kaza: Otomobil, 5 ve 7 yaşındaki kardeşlere çarptı

11 Eylül 2022 Pazar, 13:49

Kozan ilçesine bağlı Karacaoğlan Mahallesi, Şehit Hüseyin Soydan Caddesi'nde, 11 Eylül Pazar öğle saatlerinde Gökhan Y. yönetimindeki 01 DT 176 plakalı otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan İsmail ve İbrahim T. kardeşlere çarptı.

KARDEŞLERDEN BİRİNİN DURUMU AĞIR

Yaralanan kardeşler, kaza yerine sevk edilen ambulansla Kozan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan kardeşlerden İbrahim T.'nin durumun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatılırken araç sürücüsü ise ifadesi alınmak için karakola götürüldü.