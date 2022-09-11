Adana'da feci kaza: Otomobil, 5 ve 7 yaşındaki kardeşlere çarptı

Adana'nın Kozan ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışan İsmail T. (5) ile İbrahim T.'ye (7) otomobil çarptı. Ambulansla hastaneye götürülen kardeşlerden İbrahim T.'nin hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi.

DHA
11 Eylül 2022 Pazar, 13:49
Adana'da feci kaza: Otomobil, 5 ve 7 yaşındaki kardeşlere çarptı
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Kozan ilçesine bağlı Karacaoğlan Mahallesi, Şehit Hüseyin Soydan Caddesi'nde, 11 Eylül Pazar öğle saatlerinde Gökhan Y. yönetimindeki 01 DT 176 plakalı otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan İsmail ve İbrahim T. kardeşlere çarptı.

KARDEŞLERDEN BİRİNİN DURUMU AĞIR

Yaralanan kardeşler, kaza yerine sevk edilen ambulansla Kozan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan kardeşlerden İbrahim T.'nin durumun ciddiyetini koruduğu öğrenildi. 

Kazayla ilgili soruşturma başlatılırken araç sürücüsü ise ifadesi alınmak için karakola götürüldü. 


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