Adana'da feci olay: Önce 3 yaşındaki kızını öldürdü, yaşamına son verdi
Adana'da 23 yaşındaki Eylül Yıldırım, ormanda 3 yaşındaki kızı Hiranur’u tabancayla öldürdükten sonra kendi başına da ateşleyip, yaşamına son verdi.
Adana'nın Sarıçam ilçesinde bir süre önce boşandığı öğrenilen 23 yaşındaki Eylül Yıldırım, iddiaya göre, psikolojik sorunlar yaşayıp, uyuşturucu kullanmaya başladı.
Ailesiyle de sorunları olduğu öne sürülen Yıldırım, kızı Hiranur ile dün akşam ormana gitti. Yıldırım, eski eşinin tabancasıyla kızını vurarak öldürdü. Aynı silahı başına dayayıp, ateşleyen Yıldırım, yaşamına son verdi.
Ormanda bulunan anne ile kızının cansız bedenleri, otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.
Acı haberi alan Yıldırım ailesi ve yakınları, morga gelerek gözyaşı döktü. Otopsinin ardından yakınlarına teslim edilen Eylül Yıldırım ile kızının cenazeleri, toprağa verilmek üzere İmamoğlu ilçesine götürüldü.
Yıldırım’ın eski eşi ise olayla ilgili gözaltına alınarak, sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.
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