Eski hükümlü, yolda karşılaştığı infaz koruma memurunu öldürdü
Erzurum'un Yakutiye ilçesinde eski hükümlü Yılmaz Ç., sokakta karşılaşıp, tartıştığı infaz koruma memuru Turgay Kınalı'yı (59) bıçaklayarak öldürdü.
Olay, dün akşam, 50'nci Yıl Caddesi'nde meydana geldi. Eski hükümlü olan ve madde bağımlısı olduğu iddia edilen Yılmaz Ç., yolda infaz koruma memuru Turgay Kınalı ile karşılaştı.
Yılmaz Ç. ile Kınalı arasında, henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Yılmaz Ç., üzerindeki bıçağı çıkarıp, Kınalı'ya defalarca sapladı. Yılmaz Ç., kaçarken, Kınalı aldığı bıçak darbeleriyle yere yığıldı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine gelen sağlık ekibi, Kınalı'yı ambulansla Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Turgay Kınalı, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Polis ekipleri, gece boyu aradığı Yılmaz Ç.'yi bu sabah Pasinler ilçesinde saklandığı adreste yakalayarak gözaltına aldı.
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