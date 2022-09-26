Eski hükümlü, yolda karşılaştığı infaz koruma memurunu öldürdü

Erzurum'un Yakutiye ilçesinde eski hükümlü Yılmaz Ç., sokakta karşılaşıp, tartıştığı infaz koruma memuru Turgay Kınalı'yı (59) bıçaklayarak öldürdü.

DHA
26 Eylül 2022 Pazartesi, 11:38
Eski hükümlü, yolda karşılaştığı infaz koruma memurunu öldürdü
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Olay, dün akşam, 50'nci Yıl Caddesi'nde meydana geldi. Eski hükümlü olan ve madde bağımlısı olduğu iddia edilen Yılmaz Ç., yolda infaz koruma memuru Turgay Kınalı ile karşılaştı.

Yılmaz Ç. ile Kınalı arasında, henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Yılmaz Ç., üzerindeki bıçağı çıkarıp, Kınalı'ya defalarca sapladı. Yılmaz Ç., kaçarken, Kınalı aldığı bıçak darbeleriyle yere yığıldı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine gelen sağlık ekibi, Kınalı'yı ambulansla Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Turgay Kınalı, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Polis ekipleri, gece boyu aradığı Yılmaz Ç.'yi bu sabah Pasinler ilçesinde saklandığı adreste yakalayarak gözaltına aldı. 


Erzurum infaz koruma memuru gözaltı Cinayet

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