Adana’da orman yangını! Ekipler müdahaleye başladı
Adana’nın Kozan ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına ekipler müdahalesi ediyor.
Yangın, Kozan ilçesine bağlı Oruçlu Mahallesi’ndeki ormanlık alanda çıktı.
Yangını gören yurttaşlar 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak durumu ihbar etti.
Bölgeye Kozan Orman İlçe Müdürlüğü'ne bağlı arazözler sevk edildi.
Ayrıca yangına havdan uçak ve helikopterle de müdahale ediliyor.
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