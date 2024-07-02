Adana’da orman yangını! Ekipler müdahaleye başladı

Adana’nın Kozan ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına ekipler müdahalesi ediyor.

İHA
Yayınlanma: 02.07.2024 - 12:25
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Yangın, Kozan ilçesine bağlı Oruçlu Mahallesi’ndeki ormanlık alanda çıktı.

Yangını gören yurttaşlar 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak durumu ihbar etti.

Bölgeye Kozan Orman İlçe Müdürlüğü'ne bağlı arazözler sevk edildi.

Ayrıca yangına havdan uçak ve helikopterle de müdahale ediliyor.


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