Adana'da feci yangın... İki ev kül oldu!

Ceyhan ilçesinde bulunan bir evde çıkan yangın, bitişiğindeki başka bir eve de sıçradı. Yangında her iki ev de kullanılmaz hale geldi.

Adana'da feci yangın... İki ev kül oldu!
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DHA
Yayınlanma: 07.02.2025 - 08:25

Adana'nın Ceyhan ilçesine bağlı Kösreli Mahallesi'nde Ömer A.'ya ait tek katlı evde dün akşam saatlerinde yangın çıktı. Kimsenin bulunmadığı evde çıkan, rüzgarın da etkisiyle hızla büyüdü. Alevler, bitişikteki Ekrem A.'ya ait tek katlı eve de sıçradı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahale ettiği yangın, yaklaşık yarım saatte söndürüldü.

Yangında her iki ev de kullanılmaz hale geldi. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.


Etiketler: #Adana #ev #Yangın #itfaiye

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