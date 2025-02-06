Son dakika... Tarihi Mısır Çarşısı'nın yanında korkutan yangın!

Yayınlanma: 06.02.2025 - 13:07

Güncelleme: 06.02.2025 - 13:31

İstanbul'un Fatih ilçesine bağlı Eminönü semtinde bulunan tarihi Mısır Çarşısı'nın yanındaki restoranda yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

İBB'DE AÇIKLAMA: "YANGIN KONTROL ALTINDA"

Yangınla ilgili İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden (İBB) açıklama geldi.

Açıklamada yangının, Mısır Çarşısı'nın bitişiğindeki 5 katlı eski binada bulunan restoranda yangın çıktığı aktarıldı. Yangının binanın tamamına yayıldığı, ancak ölü ya da yaralı olmadığı belirtildi.

Açıklamada; Eminönü, Beyoğlu, Şişli, Bakırköy ve Bayrampaşa belediyelerine ait itfaiye ekiplerinin yangına müdahalede bulunduğu ve yangının kontrol altına alındığı kaydedildi.