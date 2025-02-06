Son dakika... Tarihi Mısır Çarşısı'nın yanında korkutan yangın!

İstanbul'un Fatih ilçesine bağlı Eminönü semtinde bulunan Mısır Çarşısı'nın yanındaki restoranda yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. İBB'den yapılan açıklamada, yangının kontrol altına alındığı, ölü ya da yaralı olmadığı aktarıldı.

Son dakika... Tarihi Mısır Çarşısı'nın yanında korkutan yangın!
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DHA
Yayınlanma: 06.02.2025 - 13:07

İstanbul'un Fatih ilçesine bağlı Eminönü semtinde bulunan tarihi Mısır Çarşısı'nın yanındaki restoranda yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. 

İBB'DE AÇIKLAMA: "YANGIN KONTROL ALTINDA"

Yangınla ilgili İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden (İBB) açıklama geldi.

Açıklamada yangının, Mısır Çarşısı'nın bitişiğindeki 5 katlı eski binada bulunan restoranda yangın çıktığı aktarıldı. Yangının binanın tamamına yayıldığı, ancak ölü ya da yaralı olmadığı belirtildi.

Açıklamada; Eminönü, Beyoğlu, Şişli, Bakırköy ve Bayrampaşa belediyelerine ait itfaiye ekiplerinin yangına müdahalede bulunduğu ve yangının kontrol altına alındığı kaydedildi.


Etiketler: #eminönü #itfaiye #Mısır çarşısı #Yangın

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