Sinop’ta 5 katlı binada yangın paniği!

Sinop’ta 5 katlı bir binanın birinci katında çıkan yangın paniğe neden oldu.

Sinop’ta 5 katlı binada yangın paniği!
Abone Ol google-news
İHA
Yayınlanma: 06.02.2025 - 17:50

Yangın, saat 15.30 sıralarında Yeni Mahalle Dr. Ahmet Örs Caddesi’nde bulunan binanın birinci katında meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, Afganistan uyruklu bir şahsın ikamet ettiği evin yatak odasında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Dumanları fark eden mahalle sakinleri, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.

İhbar üzerine kısa sürede olay yerine gelen Sinop Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri, balkon camını kırarak içeri girdi.

Evde kimsenin bulunmadığı belirlenirken ekiplerin müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı.

Yangının çıkış nedenini belirlemek için inceleme başlatıldı.


Etiketler: #Sinop #Yangın #apartman

İlgili Haberler

Çorum'da ev yangını: 1 ölü

Çorum'da ev yangını: 1 ölü
Kıbrıs gazisi evinde çıkan yangında can verdi!

Kıbrıs gazisi evinde çıkan yangında can verdi!
Son dakika... Tarihi Mısır Çarşısı'nın yanında korkutan yangın!

Son dakika... Tarihi Mısır Çarşısı'nın yanında korkutan yangın!
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler