Adana'da FETÖ sanığı "mahrem imama" 10 yıl hapis cezası
Adana'da Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik davada örgütün "mahrem imamları" arasında yer aldığı iddiasıyla yargılanan sanık, 10 yıl hapis cezasına çarptırıldı.
Adana 12. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuksuz sanık S.K. katılmazken avukatı mahkemede hazır bulundu.
Cumhuriyet savcısı, esas hakkındaki mütalaasında, sanığın FETÖ'nün şifreli haberleşme programı ByLock'u 2 GSM hattı üzerinden kullandığını, örgütle iltisak ve irtibatı nedeniyle kapatılan şirketlerde SGK kaydı bulunduğunu ve FETÖ'nün emniyet mahrem yapılanmasında yer aldığını belirtti.
Savcı ayrıca FETÖ elebaşının talimatı sonrası Bank Asya hesabında olağandışı artış yaşandığını, örgüt üyelerine yönelik sohbet toplantısı düzenlediğini, "Selim" kod adını kullandığını, örgüt üyeleriyle HTS irtibat kaydının tespit edildiğini ve FETÖ içerisinde son olarak "mahrem imam" sıfatıyla örgütsel faaliyet yürüttüğünü belirterek, S.K.'nin "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan cezalandırılması ve mevcut halinin devamına karar verilmesini istedi.
Sanık S.K'nin avukatı savunmasında, müvekkilinin FETÖ üyesi olmadığını ve örgütsel bir konumunun bulunmadığını öne sürdü.
Suçlamaları kabul etmediklerini belirten sanık avukatı, "Müvekkilimin FETÖ'nün mahrem yapılanmasıyla bir bağlantısı bulunmamaktadır. Beraatini talep ederiz" dedi.
Mahkeme heyeti, "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 10 yıl hapis cezasına çarptırdığı S.K.'nin mevcut halinin devamına karar verdi.
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