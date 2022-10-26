Edirne merkezli FETÖ operasyonu: 4 gözaltı
Edirne merkezli Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik operasyonda 4 şüpheli gözaltına alındı.
Edirne Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmada, aralarında mühendis, vergi müfettişi ve gelir uzmanının bulunduğu 4 FETÖ şüphelisinin yakalanması için çalışma başlatıldı.
Edirne Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Edirne merkezli Ankara, İstanbul ve Gaziantep'te operasyon düzenledi.
Gözaltına alınan A.D, C.Ö, E.Y ve M.Y. Edirne Emniyet Müdürlüğü'ne getirildi.
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