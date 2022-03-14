Adana'da 'fuhuş şebekesi' operasyonu: 7 kişi tutuklandı
Fuhuş şebekesine yönelik Adana'daki polis operasyonunda 10 şüpheli, gözaltına alındı. Şüphelilerin, 6 kadını otoyola bırakıp, fuhuş sonrası yeniden alarak, paralarına da el koydukları belirlendi. Şüphelilerden 7'si tutuklanırken, 3’ü de serbest bırakıldı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü’ne bağlı Ahlak Büro Amirliği ekipleri, Adana'da 6 kadının fuhşa zorlandığı bilgisi üzerine harekete geçti. Ekipler, 3 aylık teknik ve fiziki takip sonucu şebeke üyesi 10 kişinin, 6 kadını Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu’na bıraktığını, fuhşun ardından gün sonunda tekrar alıp, paralarına da el koyduklarını belirledi.
YAKALAMA KARARI ÇIKARILDI
Savcılığın yakalama kararı çıkarmasının ardından operasyon için harekete geçen ekipler, 10 Mart’ta şafak vakti eş zamanlı baskınlarda 10 şüpheliyi gözaltına aldı. Emniyete götürülen şüphelilerden 3’ü, ifadesinin ardından serbest bırakılırken, 7’si ise adliyeye sevk edildi.
Mahkemeye çıkarılan şebeke üyesi 7 kişi ‘fuhşa teşvik’ ve ‘fuhşa yer ve imkan sağlamak’ suçlarından tutuklandı.
İlgili Haberler
- Yabancı uyrukları kadınlara fuhuş yaptırıldı iddiası: 20 gözaltı
- Ankara ve Malatya'da fuhuş operasyonu: 3 kişi tutuklandı
- Erzurum'da 'Engelliler Derneği'ne fuhuş baskını
Video Haberler
- Şişli'de motosiklet hırsızlığı
- Bağcılar'da inşaatta yangın; İşçiler tahliye edildi
- Minibüs faciadan döndü; o anlar saniye saniye kaydedildi
- Ukrayna'da anne ve oğlu yaşadıkları siteye gömüldü
- Rus ressamın oğlu kendisini Mc Donalds'a kelepçeledi
- Fabrika işçilerini taşıyan servis devrildi: 15 yaralı
- Şişli'de korkutan yangın
- Malatya'da yolcu otobüsü devrildi: 3 yaralı
- 12 katlı binada 'çatlak' tedirginliği
- Otomobilini sattığı için tepki gösteren eşini vurdu
En Çok Okunan Haberler
- Bağcılar'da inşaatta yangın; İşçiler tahliye edildi
- Son 2 yılda en az 28 kadın 'yüksekten düştü'!
- Nef Stadyumu'ndaki son durum!
- Rus birlikleri Kiev’de bir apartmanı vurdu
- Yeni Akit, grevdeki sağlık emekçilerini hedef aldı
- ABD'li yıldızın rekoru yetmedi
- Rusya Maliye Bakanından rezerv açıklaması
- Soyer: Doktorlarımızı hiçbir yere göndermeyeceğiz
- Çocuğuna vurup ölümüne yol açan anne için karar
- Türkiye 'Ay toprağı' üreten ülkeler arasında yerini aldı