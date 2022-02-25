Yabancı uyrukları kadınlara fuhuş yaptırıldı iddiası: 20 gözaltı
Antalya'nın Manavgat ilçesinde, polis ekiplerince 19 adrese düzenlenen fuhuş operasyonunda, 20 şüpheli gözaltına alındı.
Manavgat İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, bazı şüphelilerin çok sayıda yabancı uyruklu kadını ilçeye getirerek, fuhuş yaptırdıkları ihbarıyla harekete geçti. Ekipler, salı günü 19 adrese baskın düzenledi.
Eş zamanlı baskınlarda yabancı uyruklu 20 kadın kurtarılırken, 20 şüpheli de gözaltına alındı. Şüphelilerin ev ve araçlarında yapılan aramalarda; otomatik tüfek, 9 ruhsatsız tabanca, 2 ruhsatsız pompalı tüfek, av tüfeği ele geçirilirken, çok sayıda suç unsuru materyale de el koyuldu.
6 AYRI SUÇLAMA
Emniyette ifadeleri 3 gün süren 5'i kadın 20 şüpheli, 'fuhşa teşvik', 'fuhşa aracılık ve yer temin etmek', 'kişiyi hürriyetinden yoksun kılmak', 'cinsel saldırı', 'insan ticareti' ve '6136 sayılı kanuna muhalefet' suçundan adliyeye sevk edildi.
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