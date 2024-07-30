Adana’da gardırobun zulasından hafif makineli tüfek çıktı

Adana’da polis bir eve yaptığı operasyonda, uçaksavar mermi çekirdeği, ruhsatsız tabanca ile gardıroba zulalanmış hafif makineli tüfek ele geçirdi. Olayla ilgili 1’i kadın 3 kişi yakalandı. Yakalanan kadının silahlı yaralama suçundan, diğer yakalanan kişinin ise dolandırıcılık suçundan arandığı tespit edildi.

İHA
Yayınlanma: 30.07.2024 - 10:06
Adana’da gardırobun zulasından hafif makineli tüfek çıktı
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Seyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, Gülbahçesi Mahallesi’nde bir evde ruhsatsız silahlar olduğu ihbarını aldı. Ekipler bunun üzerine söz konusu ikamete operasyon düzenledi.

Baskında eve giren polisler, kasten yaralamadan 6 suç kaydı olan Selim B. (19), silahla yaralama suçundan aranan Sanem K. (21) ve dolandırıcılık suçundan aranan Aslan G.’yi (21)’yi ters kelepçe takarak etkisiz hale getirdi.

GARDIROBUN ZULASINDAN ÇIKTI

Evde arama çalışması yapan polis, ruhsatsız tabanca, 85 mermi, 11 pakette toplam 9.15 gram bonzai, 2 adet çalıntı plaka, 3 adet uçaksavar mermi çekirdeği, 4 adet maske ile gardıroba yapılan zulada hafif makineli tüfek ele geçirdi.


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