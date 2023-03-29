Adana’da gece bastıran kuvvetli yağış yolları göle çevirdi

Adana’da gece yarısı kısa süreli etkili olan sağanak sebebiyle yolları su bastı. Bulvarlar ve caddeler göle dönerken sürücüler ilerlemekte güçlük çekti.

İHA
Yayınlanma: 29 Mart 2023 - 02:44
Adana’da gece bastıran kuvvetli yağış yolları göle çevirdi
Abone Ol google-news

Adana'da gece yarısı kısa süreli kuvvetli yağış etkili oldu. Seyhan ilçesine bağlı bazı bulvarlarda ve caddelerde yollar su altında kaldı.

Sürücüler araçlarını kullanmakta güçlük çekti.

Kısa süreli etkili olan sağanak yağış nedeniyle, Seyhan ilçesine bağlı Kurtuluş Mahallesi’nde bir ağaç yola devrilirken herhangi bir araca zarar gelmedi.


Adana sağanak yol

İlgili Haberler

Siirt'te sağanak: Bağ ve bahçeler suyla doldu

Siirt'te sağanak: Bağ ve bahçeler suyla doldu
Şanlıurfa'da dolu ve sağanak yağış: Yollar yine dereye döndü!

Şanlıurfa'da dolu ve sağanak yağış: Yollar yine dereye döndü!
Son dakika... Şanlıurfa'da sağanak alarmı: Yağışlar ekipleri alarma geçirdi

Son dakika... Şanlıurfa'da sağanak alarmı: Yağışlar ekipleri alarma geçirdi

En Çok Okunan Haberler