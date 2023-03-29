Adana’da gece bastıran kuvvetli yağış yolları göle çevirdi

Yayınlanma: 29 Mart 2023 - 02:44

Güncelleme: 29 Mart 2023 - 11:22

Adana'da gece yarısı kısa süreli kuvvetli yağış etkili oldu. Seyhan ilçesine bağlı bazı bulvarlarda ve caddelerde yollar su altında kaldı.

Sürücüler araçlarını kullanmakta güçlük çekti.

Kısa süreli etkili olan sağanak yağış nedeniyle, Seyhan ilçesine bağlı Kurtuluş Mahallesi’nde bir ağaç yola devrilirken herhangi bir araca zarar gelmedi.