Adana’da gece bastıran kuvvetli yağış yolları göle çevirdi
Adana’da gece yarısı kısa süreli etkili olan sağanak sebebiyle yolları su bastı. Bulvarlar ve caddeler göle dönerken sürücüler ilerlemekte güçlük çekti.
Adana'da gece yarısı kısa süreli kuvvetli yağış etkili oldu. Seyhan ilçesine bağlı bazı bulvarlarda ve caddelerde yollar su altında kaldı.
Sürücüler araçlarını kullanmakta güçlük çekti.
Kısa süreli etkili olan sağanak yağış nedeniyle, Seyhan ilçesine bağlı Kurtuluş Mahallesi’nde bir ağaç yola devrilirken herhangi bir araca zarar gelmedi.
En Çok Okunan Haberler
-
- Yavuz Ağıralioğlu İYİ Parti'den istifa etti
- Fahrettin Koca ‘affını’ istedi
- MHP seçime amblem ve adaylarıyla katılacak
- Erdoğan, Bakan Bilgin ile görüşecek
- Bakan Bilgin'den asgari ücret açıklaması
- Karamollaoğlu'ndan Erbakan'a zehir zemberek sözler
- Dünyaca ünlü astronotlardan yıllar sonra gelen itiraf
- İnce'ye açık mektup
- MHP'den Sadettin Tantan'ın sözlerine ilk yanıt
- Kılıçdaroğlu, Konya'da Mevlana Müzesi'ni ziyaret etti