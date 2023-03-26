Son dakika... Şanlıurfa'da sağanak alarmı: Yağışlar ekipleri alarma geçirdi

Son dakika gelişmesi... Sel nedeniyle 17 kişinin hayatını kaybettiği Şanlıurfa’da beklenen yağış dalgası yeniden geldi. İl genelinde herhangi bir olumsuzluğun yaşanmaması için yetkililer yoğun önlemler aldı.

İHA
Yayınlanma: 26 Mart 2023 - 19:15
Son dakika... Şanlıurfa'da sağanak alarmı: Yağışlar ekipleri alarma geçirdi
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Önceki hafta yaşanan sel felaketi nedeniyle 17 kişinin hayatını kaybettiği Şanlıurfa’da beklenen yağışlar yeninden kendini gösterdi.

Meteorolojinin uyarısını dikkate alan ekipler, yağışlar başladıktan hemen sonra alt geçitleri trafiğe kapatarak yollarda önlem aldı. Dere kenarındaki mahallelerde de önlem alan ekipler, mazgalları temizleyerek su giderlerinin tıkanmaması için yoğun mesai yaptı.

AYRINTILAR GELİYOR...


Şanlıurfa sel felaketi sel can kaybı

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