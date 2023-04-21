Adana'da hasarlı binanın altında bayram namazı kıldılar
Adana’da yurttaşlar camide yer olmayınca depremde orta hasar alıp yıkılması için boşaltılan bir apartmanın altına seccadelerini sererek bayram namazı kıldı.
Kahramanmaraş merkezli depremlerde Adana’da yaklaşık 8 bin bina orta ve ağır hasar alarak boşaltıldı.
Adana'nın Seyhan ilçesine bağlı Yeşilyurt Mahallesi’nde ise Havacılar apartmanı depremden sonra yapılan incelemede orta hasar aldı. Yıkılması planlanan apartman boşaltıldı.
Yeşilyurt Bağlar Camisi'nde bayram namazı için yer bulamayan vatandaşlar, yıkılması için boşaltılan apartmanın altına seccadelerini sererek bayram namazı kıldılar.
"NEDEN KORKALIM Kİ"
Cemaatten Hasan Hüseyin Tanrısever, "Korkmadık, neden korkalım ki namaz kılıyoruz bir şey olmaz" dedi.
Ali Yücel isimli vatandaş, "Namaz olmasa burada durmazdık ama namaz için korkmadık. Bir şey olmayacağını biliyorduk" diye konuştu
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