Ekrem İmamoğlu, bayram sabahında deprem bölgesinde konuştu: Varımızla yoğumuzla...
Ramazan Bayramı'nın ilk gününde deprem bölgesi Hatay'da konuşan Ekrem İmamoğlu, "15 Mayıs'tan sonra varımızla yoğumuzla hep birlikte ayağa kalkacağız" dedi.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Ramazan Bayramı'nın ilk gününde Halil İbrahim Sofrası Buluşmaları kapsamında Hatay'da konuştu.
"HEP BİRLİKTE AYAĞA KALKACAĞIZ"
Kahramanmaraş merkezli depremlerde Hatay'ın ağır yıkıma uğradığını hatırlatan, ancak dayanışma ile bugünlerin aşılacağını ifade eden İmamoğlu, şunları kaydetti:
"Her ne olursa olsun, bu düştüğümüz yerden hep birlikte ayağa kalkacağız. Hiçbir vatandaşımız, çocuğumuz, gencimiz memleketin başka bir yerindeki insanımızdan geriye kalmayacak. Bundan yana içiniz rahat olsun. Hele hele 15 Mayıs'tan sonra varımızla yoğumuzla hep birlikte ayağa kalkacağız. Bu bayram her şeye rağmen umutlu olma bayramıdır. Bu bayram bütün eksikliklere ve yaşadığımız acılara rağmen geleceğe dair umudu en yükseğe taşıma günüdür."
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