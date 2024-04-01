Adana'da hasarlı binaya giren hırsız, feci şekilde can verdi!
Çukurova'da hasarlı binaya giren 36 yaşındaki hırsız Uğur Can K., çarşaf sarkıtıp aşağı inerken düşerek hayatını kaybetti.
Adana'nın Çukurova ilçesine bağlı Mahfesığmaz Mahallesi’nde depremde ağır hasar gören Özge Apartmanı’na Uğur Can K. (36), hırsızlık için girdi.
Edinilen bilgiye göre; Uğur Can K., apartmanın 8. katındaki bir evden hırsızlık yaptıktan sonra aşağı çarşaf sarkıtıp inmek istedi. Hırsız, bu sırada yere düşerek hayatını kaybetti. Uğur Can K.’nin düştüğünü görenler polis ve sağlık ekiplerine haber verdi.
Uğur Can K., olay yerinde hayatını kaybederken cenazesi Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırdı.
Öte yandan, ölen kişinin çok sayıda hırsızlık kaydı olduğu öğrenildi.
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