Adana'da hasarlı binaya giren hırsız, feci şekilde can verdi!

Yayınlanma: 01.04.2024 - 15:34

Güncelleme: 01.04.2024 - 15:34

Adana'nın Çukurova ilçesine bağlı Mahfesığmaz Mahallesi’nde depremde ağır hasar gören Özge Apartmanı’na Uğur Can K. (36), hırsızlık için girdi.

Edinilen bilgiye göre; Uğur Can K., apartmanın 8. katındaki bir evden hırsızlık yaptıktan sonra aşağı çarşaf sarkıtıp inmek istedi. Hırsız, bu sırada yere düşerek hayatını kaybetti. Uğur Can K.’nin düştüğünü görenler polis ve sağlık ekiplerine haber verdi.

Uğur Can K., olay yerinde hayatını kaybederken cenazesi Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırdı.

Öte yandan, ölen kişinin çok sayıda hırsızlık kaydı olduğu öğrenildi.