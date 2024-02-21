2 yaşındaki çocuk merdivenden düşerek hayatını kaybetti

Bursa’da evinin merdivenlerini çıkan 2 yaşındaki erkek çocuğu, merdiven boşluğuna düştü. Kimliği bulunmayan ve resmi kayıtlarda ismi çıkmayan çocuk, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

İHA
Yayınlanma: 21.02.2024 - 17:12
2 yaşındaki çocuk merdivenden düşerek hayatını kaybetti
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Olay, Sakarya Mahallesi Millet Sokak’ta gerçekleşti. Edinilen bilgiye göre, ikinci kattaki evlerinin merdivenlerine çıkan 2 yaşındaki erkek çocuğu bir anda merdiven boşluğuna düştü. 

İhbar üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Servis ekibi sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan Suriye uyruklu çocuk, Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. 

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Kimliği bulunmayan ve resmi kayıtlarda ismi çıkmayan çocuk, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Polis, olayla ilgili inceleme başlattı.


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