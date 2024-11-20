Adana’da iki iş yerine molotofkokteyli saldırı!

Yüreğir ilçesinde bulunan iki iş yeri molotofkokteyli ile kundaklandı. Güvenlik kamerasınca kaydedilen olayı gerçekleştiren 3 şüpheli ise, tutuklandı.

Adana’da iki iş yerine molotofkokteyli saldırı!
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AA
Yayınlanma: 20.11.2024 - 10:11

Adana'nın merkez Yüreğir ilçesine bağlı Yavuzlar Mahallesi'nde, 4 Kasım'da Mehmet E.'ye ait diş kliniğine molotofkokteylli saldırıda bulunuldu. Bu olaydan yarım saat sonra Cumhuriyet Mahallesi’nde İdris E.’ye ait oto tamirhanesine de molotofkokteyli atıldı.

Yurttaşların ihbarı üzerine iki iş yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangınlarda iki iş yerinde hasar oluştu.

3 ZANLI TUTUKLANDI

Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri, yanan iş yerlerinin ve çevresindeki binaların güvenlik kameralarından yola çıkarak olaya karışan 3 kişinin kimliğini tespit etti.

Şüpheliler İbrahim Ş. (23), Mübarek A. (19) ve E.Ç. (15) adreslerine yapılan baskınlarla yakalandı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan zanlılar, sevk edildikleri nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

İş yerlerine molotofkokteylli saldırılar, güvenlik kameralarınca kaydedildi.


Etiketler: #Adana #iş yeri #molotof #saldırı

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