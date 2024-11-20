Ankara'da oto yıkamacıya silahlı saldırı!

Haymana ilçesinde, oto yıkama ve çekici hizmeti veren bir iş yerine silahlı saldırı düzenlendi. Olay anı güvenlik kamerasına yansırken, çekici araçlarına kurşunlar isabet etti.

Ankara'da oto yıkamacıya silahlı saldırı!
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İHA
Yayınlanma: 20.11.2024 - 08:29

Ankara'nın Haymana ilçesinde Polatlı Caddesi üzerinde saat 20.00 sularında bir silahlı saldırı meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, cadde üzerinde bulunan oto yıkama ve çekici hizmeti veren Göksu firmasına, bir otomobille gelen kişi veya kişilerce silahlı saldırıda bulunuldu. Saldırıda ölen ve yaralanan olmazken, firmaya ait çekici araçlarına kurşunlar isabet etti.

İNCELEME BAŞLATILDI

Saldırganlar olay yerinden hızla uzaklaşırken, olay anı güvenlik kameralarına yansıdı. Polis ekiplerinin olayla ilgili inceleme başlattığı aktarıldı.


Etiketler: #Ankara #oto yıkama #silah #saldırı

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